ماذا يتبقى للأفغانيات من مكتسبات في عهد طالبان؟
النساء يخشين خسارة كل مكاسبهن في أفغانستان .. ويقررن تحدي حركة طالبان والتظاهر ضد ما يصفوه بعنصريتهم ضد النساء .. فهل تنجح محاولات النساء في المحافظة على مكاسب الأعوام الماضية أم أن الخسارة قادمة لا محالة؟
مخاوف أمنية على طاولة أميركية روسية في جنيف
تراشق ومشاكسات تستبق مباحثات الأميركية الروسية لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية فهناك اتهامات أميركية لروسيا بالسعي لإعادة حقبة الاتحادة السوفيتي ومخاوف أمنية روسية من خطط جر أوكرانيا للانضمام إلى الناتو فهل تنجح تلك المفاوضات في خفض مستوى التوتر بين القوتين العظمتين؟ وهل مخاوف واشنطن من الخطر الصيني قد يدفعها إلى استرضاء موسكو؟
وساطة أممية.. هل تفتح نوافذ الحل في السودان
وسط ترحيب دولي وإقليمي.. وساطة أممية لدفع العملية السياسية في السودان فهل تكسر حالة الجمود وتفتح نوافذ الحل بين المدنيين والعسكريين؟ أم أننا أمام مرحلة جديدة من المكايدات والمشاكسات السياسية؟ والكرة في ملعب من؟ مجلس السيادة أم القوى المدنية؟
ماذا يتبقى للأفغانيات من مكتسبات في عهد طالبان؟