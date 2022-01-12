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ماذا يتبقى للأفغانيات من مكتسبات في عهد طالبان؟

ماذا يتبقى للأفغانيات من مكتسبات في عهد طالبان؟

بانوراما

النساء يخشين خسارة كل مكاسبهن في أفغانستان .. ويقررن تحدي حركة طالبان والتظاهر ضد ما يصفوه بعنصريتهم ضد النساء .. فهل تنجح محاولات النساء في المحافظة على مكاسب الأعوام الماضية أم أن الخسارة قادمة لا محالة؟

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ماذا يتبقى للأفغانيات من مكتسبات في عهد طالبان؟

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