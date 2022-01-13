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المنشقون على أردوغان

المنشقون على أردوغان

بانوراما

رجال أردوغان ينشقون عنه ويتمردون عليه .. فهل هي مقدمات ما قبل السقوط؟ وهل الانشقاقات تعود لخلافات سياسية؟ أم لتردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة؟
وهل أصبح المنشقون مصدر تهديد لمستقبله السياسي؟

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المنشقون على أردوغان

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