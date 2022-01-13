المنشقون على أردوغان
رجال أردوغان ينشقون عنه ويتمردون عليه .. فهل هي مقدمات ما قبل السقوط؟ وهل الانشقاقات تعود لخلافات سياسية؟ أم لتردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة؟
وهل أصبح المنشقون مصدر تهديد لمستقبله السياسي؟
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وسائل التواصل الاجتماعي .. وسيلة قتل عصرية
التنمر والابتزاز الالكتروني .. لماذا أصبحت وسائل التواصل أحد ملاعبه الرئيسية؟ وكيف يمكن مواجهة الآثاره النفسية المدمرة المترتبة عليه والتي تصل لحد الانتحار؟
كيف يمكن مواجهة قتلة العصر الجديد وحماية ضحاياه؟ ولماذا يكون النساء والأطفال في معظم الأحيان أبطال قصص ضحايا التنمر الإلكتروني؟
١٥ دقيقة منذ 17 ساعة
المنشقون على أردوغان
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