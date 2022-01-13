المنشقون على أردوغان

النساء يخشين خسارة كل مكاسبهن في أفغانستان .. ويقررن تحدي حركة طالبان والتظاهر ضد ما يصفوه بعنصريتهم ضد النساء .. فهل تنجح محاولات النساء في المحافظة على مكاسب الأعوام الماضية أم أن الخسارة قادمة لا محالة؟