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الحوثي يستهدف مواقع مدنية في أبوظبي

الحوثي يستهدف مواقع مدنية في أبوظبي

بانوراما

التحالف يرصد مسيرات يطلقها الحوثيون من مطار صنعاء الدولي .. لاستهداف مواقع مدنية في أبوظبي ..
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الحوثي يستهدف مواقع مدنية في أبوظبي

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