الحوثي يستهدف مواقع مدنية في أبوظبي
التحالف يرصد مسيرات يطلقها الحوثيون من مطار صنعاء الدولي .. لاستهداف مواقع مدنية في أبوظبي ..
ماذا يعني التصعيد الحوثي بالمسيرات في وقت تتوالي خسائره على الجبهة اليمنية في شبوة ومأرب .. هل هو هروب للأمام أم تخبط؟
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١٥ دقيقة منذ 4 أيام
الحوثي يستهدف مواقع مدنية في أبوظبي
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