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الرياض تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان والرباعية الدولية

الرياض تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان والرباعية الدولية

بانوراما

الرياض تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان واجتماع الرباعية الدولية لدعم الحوار بين الأطراف السودانية
وتحذيرات دولية من تصاعد العنف وانزلاق البلاد إلى الأسوأ.. فهل يتوصل السودانيون إلى مسار آمن؟

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الرياض تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان والرباعية الدولية

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