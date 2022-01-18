الرياض تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان والرباعية الدولية
الرياض تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان واجتماع الرباعية الدولية لدعم الحوار بين الأطراف السودانية
وتحذيرات دولية من تصاعد العنف وانزلاق البلاد إلى الأسوأ.. فهل يتوصل السودانيون إلى مسار آمن؟
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وسائل التواصل الاجتماعي .. وسيلة قتل عصرية
التنمر والابتزاز الالكتروني .. لماذا أصبحت وسائل التواصل أحد ملاعبه الرئيسية؟ وكيف يمكن مواجهة الآثاره النفسية المدمرة المترتبة عليه والتي تصل لحد الانتحار؟
كيف يمكن مواجهة قتلة العصر الجديد وحماية ضحاياه؟ ولماذا يكون النساء والأطفال في معظم الأحيان أبطال قصص ضحايا التنمر الإلكتروني؟
١٥ دقيقة منذ 5 أيام
الرياض تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان والرباعية الدولية
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