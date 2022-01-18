تنديد دولي بالهجوم الحوثي.. وتوعد إماراتي وأميركي
توالي ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الحوثي على أبو ظبي.. وتعهد إماراتي وأميركي بالرد والمحاسبة
فهل تسعى الميليشيات المدعومة إيرانيا لإشعال حرب بالمنطقة؟ وهل تعيد واشنطن إدراجها على قائمة الإرهاب؟
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١٥ دقيقة منذ 5 أيام
تنديد دولي بالهجوم الحوثي.. وتوعد إماراتي وأميركي
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