شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الولايات المتحدة بسبب شبكة الـ 5G
البيت الأبيض يبحث عن حلول بعد تعليق شركات طيران لرحلات إلى الولايات المتحدة بسبب شبكة الـ 5G
فلماذا علقت هذه الشركات رحلاتها إلى الولايات المتحدة ؟ وما تأثير شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول على الملاحة الجوية؟
حلقات أخرى
واشنطن تؤكد دعمها السياسي والعسكري لكييف
واشنطن تجدد رسائلها لموسكو بزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لأوكرانيا قبل لقائه بنظيره الروسي الجمعة
وروسيا تنتظر ردا من الغرب على مطالبها الأمنية وتصف المخاوف من غزو أوكرانيا بالهيستيريا.. فإلى أين تتجه الأزمة؟
وهل تتجه الأطراف إلى تفاهمات أم إلى مواجهة عسكرية؟
٢٣ دقيقة منذ2 ساعتين
شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الولايات المتحدة بسبب شبكة الـ 5G
0:00 0:00