شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الولايات المتحدة بسبب شبكة الـ 5G

التحالف يرصد مسيرات يطلقها الحوثيون من مطار صنعاء الدولي .. لاستهداف مواقع مدنية في أبوظبي ..

ماذا يعني التصعيد الحوثي بالمسيرات في وقت تتوالي خسائره على الجبهة اليمنية في شبوة ومأرب .. هل هو هروب للأمام أم تخبط؟

