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شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الولايات المتحدة بسبب شبكة الـ 5G

شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الولايات المتحدة بسبب شبكة الـ 5G

بانوراما

البيت الأبيض يبحث عن حلول بعد تعليق شركات طيران لرحلات إلى الولايات المتحدة بسبب شبكة الـ 5G
فلماذا علقت هذه الشركات رحلاتها إلى الولايات المتحدة ؟ وما تأثير شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول على الملاحة الجوية؟

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شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الولايات المتحدة بسبب شبكة الـ 5G

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