مخاوف من انحسار استخدام العربية
تحذيرات من مخاطر تهدد اللغة العربية، ومخاوف من انحسارها وتحولها إلى لغة متحفية هل المخاوف على اللغة العربية مبررة أم مبالغ فيها؟ وهل يهددها أكثر تمدد الإنجليزية الأميركية أم الانتشار الساحق للهجات عامية سريعة التطور؟
هل يستعد الغرب لمواجهة عسكرية مع روسيا؟
واشنطن تسمح لدول أعضاء بالناتو بإرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، خصوصا المضادة للدبابات.
والبيت الأبيض يحاول تقليل ضبابية تصريحات للرئيس بايدن بشأن الأزمة.. فهل لدى الإدارة الأميركية خطة واضحة؟وما هي ما خطة إدارة بايدن لمواجهة أي تحرك عسكري روسي؟
واشنطن تؤكد دعمها السياسي والعسكري لكييف
واشنطن تجدد رسائلها لموسكو بزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لأوكرانيا قبل لقائه بنظيره الروسي الجمعة
وروسيا تنتظر ردا من الغرب على مطالبها الأمنية وتصف المخاوف من غزو أوكرانيا بالهيستيريا.. فإلى أين تتجه الأزمة؟
وهل تتجه الأطراف إلى تفاهمات أم إلى مواجهة عسكرية؟
مخاوف من انحسار استخدام العربية