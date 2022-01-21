مخاوف من انحسار استخدام العربية

واشنطن تسمح لدول أعضاء بالناتو بإرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، خصوصا المضادة للدبابات.

والبيت الأبيض يحاول تقليل ضبابية تصريحات للرئيس بايدن بشأن الأزمة.. فهل لدى الإدارة الأميركية خطة واضحة؟وما هي ما خطة إدارة بايدن لمواجهة أي تحرك عسكري روسي؟

