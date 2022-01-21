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هل يستعد الغرب لمواجهة عسكرية مع روسيا؟

هل يستعد الغرب لمواجهة عسكرية مع روسيا؟

بانوراما

واشنطن تسمح لدول أعضاء بالناتو بإرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، خصوصا المضادة للدبابات.
والبيت الأبيض يحاول تقليل ضبابية تصريحات للرئيس بايدن بشأن الأزمة.. فهل لدى الإدارة الأميركية خطة واضحة؟وما هي ما خطة إدارة بايدن لمواجهة أي تحرك عسكري روسي؟

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هل يستعد الغرب لمواجهة عسكرية مع روسيا؟

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