هل يستعد الغرب لمواجهة عسكرية مع روسيا؟
واشنطن تسمح لدول أعضاء بالناتو بإرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، خصوصا المضادة للدبابات.
والبيت الأبيض يحاول تقليل ضبابية تصريحات للرئيس بايدن بشأن الأزمة.. فهل لدى الإدارة الأميركية خطة واضحة؟وما هي ما خطة إدارة بايدن لمواجهة أي تحرك عسكري روسي؟
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واشنطن تجدد رسائلها لموسكو بزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لأوكرانيا قبل لقائه بنظيره الروسي الجمعة
وروسيا تنتظر ردا من الغرب على مطالبها الأمنية وتصف المخاوف من غزو أوكرانيا بالهيستيريا.. فإلى أين تتجه الأزمة؟
وهل تتجه الأطراف إلى تفاهمات أم إلى مواجهة عسكرية؟
٢٣ دقيقة منذ 1 يوم
هل يستعد الغرب لمواجهة عسكرية مع روسيا؟
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