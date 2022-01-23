اتهامات متبادلة بين موسكو ودول الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية
روسيا ترفض اتهامات بريطانيا وتعتبرها دليلا جديدا على تصعيد دول الناتو وبايدن يبحث مع فريق الأمن القومي الأزمة وإجراءات الردع فهل التصعيد مقدمة لمواجهة أم لتحسين الشروط؟
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والبيت الأبيض يحاول تقليل ضبابية تصريحات للرئيس بايدن بشأن الأزمة.. فهل لدى الإدارة الأميركية خطة واضحة؟وما هي ما خطة إدارة بايدن لمواجهة أي تحرك عسكري روسي؟
٢٠ دقيقة منذ2 يومين
اتهامات متبادلة بين موسكو ودول الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية
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