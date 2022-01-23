فيلم "أصحاب ولا أعز" يجدد الجدل حول حدود حرية الإبداع
الضجة التي أثارها فيلم "أصحاب ولا أعز" تعيد الجدل مجددا بشأن حدود حرية الإبداع .. فهل يجب وضع حدود لحرية الإبداع؟ ومن الذي يضع هذه الحدود؟ وكيف يمكن التعامل مع من يتجاوزها؟
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٢٠ دقيقة منذ2 يومين
فيلم "أصحاب ولا أعز" يجدد الجدل حول حدود حرية الإبداع
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