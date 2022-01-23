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فيلم "أصحاب ولا أعز" يجدد الجدل حول حدود حرية الإبداع

فيلم "أصحاب ولا أعز" يجدد الجدل حول حدود حرية الإبداع

بانوراما

الضجة التي أثارها فيلم "أصحاب ولا أعز" تعيد الجدل مجددا بشأن حدود حرية الإبداع .. فهل يجب وضع حدود لحرية الإبداع؟ ومن الذي يضع هذه الحدود؟ وكيف يمكن التعامل مع من يتجاوزها؟

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فيلم "أصحاب ولا أعز" يجدد الجدل حول حدود حرية الإبداع

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