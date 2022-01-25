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بعد أحداث سجن الحسكة.. مخاوف من عودة داعش مرة أخرى

بعد أحداث سجن الحسكة.. مخاوف من عودة داعش مرة أخرى

بانوراما

بعد أحداث سجن الحسكة .. هل المخاوف من عودة داعش في محلها؟ أم أن المبالغة في تلك الهواجس قد يكون له مآرب أخرى؟

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بعد أحداث سجن الحسكة.. مخاوف من عودة داعش مرة أخرى

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