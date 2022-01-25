بعد أحداث سجن الحسكة.. مخاوف من عودة داعش مرة أخرى

بتكوين تخسر نحو نصف قيمتها خلال شهرين ونصف وتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2020 وتسجل انخفاضا جديدا لتصل إلى أقل من 35 ألف دولار، لتخسر 18% من قيمتها خلال أسبوع ويفقد السوق أكثر من 1.4 تريليون دولار خلال شهرين، فما أسباب تراجع قيمة العملات الرقمية؟