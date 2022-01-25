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تزايد المطالب بإعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب الأميركية

تزايد المطالب بإعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب الأميركية

بانوراما

مع استمرار استهداف ميليشيات الحوثي لمناطق مدنية في السعودية والإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ، تتزايد المطالب لواشنطن بإعادة وضع ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب.. فماذا ستقرر إدارة بايدن؟ هل تعيد إدارة بايدن إدراج الميليشيات على قائمة الإرهاب الأميركية؟

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تزايد المطالب بإعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب الأميركية

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