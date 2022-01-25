تزايد المطالب بإعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب الأميركية
مع استمرار استهداف ميليشيات الحوثي لمناطق مدنية في السعودية والإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ، تتزايد المطالب لواشنطن بإعادة وضع ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب.. فماذا ستقرر إدارة بايدن؟ هل تعيد إدارة بايدن إدراج الميليشيات على قائمة الإرهاب الأميركية؟
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بتكوين تخسر نحو نصف قيمتها خلال شهرين ونصف وتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2020 وتسجل انخفاضا جديدا لتصل إلى أقل من 35 ألف دولار، لتخسر 18% من قيمتها خلال أسبوع ويفقد السوق أكثر من 1.4 تريليون دولار خلال شهرين، فما أسباب تراجع قيمة العملات الرقمية؟
١٧ دقيقة منذ2 ساعتين
تزايد المطالب بإعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب الأميركية
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