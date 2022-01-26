استهداف الزعامات العراقية ورموز المنظومة الديمقراطية
استهداف الزعامات العراقية ورموز المنظومة الديمقراطية بدأت بالكاظمي وأخيرا الحلبوسي .. فهل هي محاولة ضغط من ميليشيات الخاسرين في الانتخابات؟ أم تحضير لعمل أكبر؟
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بتكوين تصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2020
بتكوين تخسر نحو نصف قيمتها خلال شهرين ونصف وتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2020 وتسجل انخفاضا جديدا لتصل إلى أقل من 35 ألف دولار، لتخسر 18% من قيمتها خلال أسبوع ويفقد السوق أكثر من 1.4 تريليون دولار خلال شهرين، فما أسباب تراجع قيمة العملات الرقمية؟
١٧ دقيقة منذ2 يومين
استهداف الزعامات العراقية ورموز المنظومة الديمقراطية
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