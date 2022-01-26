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بوريس جونسون مهدد بفقد منصبه ومستقبله السياسي

بوريس جونسون مهدد بفقد منصبه ومستقبله السياسي

بانوراما

هل سيكون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون .. ضحية لقراراته .. بعد أن أصبح مهددا بفقد منصبه ومستقبله السياسي لخرقه الإجراءات الاحترازية ضد كورونا؟

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بوريس جونسون مهدد بفقد منصبه ومستقبله السياسي

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