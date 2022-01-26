بوريس جونسون مهدد بفقد منصبه ومستقبله السياسي
هل سيكون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون .. ضحية لقراراته .. بعد أن أصبح مهددا بفقد منصبه ومستقبله السياسي لخرقه الإجراءات الاحترازية ضد كورونا؟
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بتكوين تخسر نحو نصف قيمتها خلال شهرين ونصف وتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2020 وتسجل انخفاضا جديدا لتصل إلى أقل من 35 ألف دولار، لتخسر 18% من قيمتها خلال أسبوع ويفقد السوق أكثر من 1.4 تريليون دولار خلال شهرين، فما أسباب تراجع قيمة العملات الرقمية؟
١٧ دقيقة منذ2 يومين
بوريس جونسون مهدد بفقد منصبه ومستقبله السياسي
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