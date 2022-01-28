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مخدرات ميليشيات إيران

مخدرات ميليشيات إيران

بانوراما

معركة بين الجيش الأردني وميليشيات إيرانية تحاول تهريب المخدرات .. والجيش الأردني ينجح في تصفية 27 منهم ويعيدهم إلى العمق السوري مرة أخرى .. المعركة مع مخدرات ميليشيات إيران لا تتوقف عند الأردن فقط ولكنها تمتد أيضا للخليج.

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مخدرات ميليشيات إيران

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