مخدرات ميليشيات إيران
معركة بين الجيش الأردني وميليشيات إيرانية تحاول تهريب المخدرات .. والجيش الأردني ينجح في تصفية 27 منهم ويعيدهم إلى العمق السوري مرة أخرى .. المعركة مع مخدرات ميليشيات إيران لا تتوقف عند الأردن فقط ولكنها تمتد أيضا للخليج.
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"إسرائيل" حلال لأردوغان حرام على الآخرين
أردوغان خلال مقابلة على شبكة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة قال إنّ زيارة الرئيس الإسرائيلي يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مضيفا أنّه "على استعداد للقيام بخطوات نحو إسرائيل في المجالات كافة".. الموقف التركي يتناقض مع دعوات طالما نادى أردوغان وهي مقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع معها.
١٦ دقيقة منذ 14 دقيقة
مخدرات ميليشيات إيران
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