القاعدة وإيران .. تعاون ميداني رغم الخلافات الفكرية

أردوغان خلال مقابلة على شبكة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة قال إنّ زيارة الرئيس الإسرائيلي يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مضيفا أنّه "على استعداد للقيام بخطوات نحو إسرائيل في المجالات كافة".. الموقف التركي يتناقض مع دعوات طالما نادى أردوغان وهي مقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع معها.