روسيا والصين في مواجهة الغرب .. تحدي أم اندماح؟
في ضوء الأزمات المتعددة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وإفريقيا والمناوشات بين الغرب والشرق الروسي الصيني في هذه المناطق .. من يحكم العالم الدب الروسي والباندا الصينية .. أم أنهما سيندمجان فيه؟
الابتزاز الجنسي انحراف أفراد أم أزمة مجتمع؟
فضيحة الجنس مقابل النقاط لطالبة مغربية مع أستاذها أقامت الدعوة ولم تقعدها في بلادها لتكشف عن جرائم أخرى مماثلة .. ابتزاز آخر في مصر أدى لانتحار فتاة صغيرة لأنها لم تتحمل مواجهة المجتمع .. فمن المخطئ في تلك الحالة مرتكب الجريمة فقط أم أن للمجتمع وثقافته مسؤولية يجب أن يتحملها؟
لماذا تمثل حكومة عراقية منتخبة تهديد لأمن إيران القومي؟
رسالة من خامنئي لزعيم حزب الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر فيها أن التحالف الكردي مع الصدر يمثل تهديدا للأمن القومي الإيراني .. رسالة تزامنت مع زيارة لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى أربيل ولقائه بارزاني .. فلماذا اختارت إيران الأكراد للضغط عليهم؟ ولماذا تشكل حكومة منتخبة في العراق كل هذا الخطر على المصالح والأمن القومي الإيراني؟
"إسرائيل" حلال لأردوغان حرام على الآخرين
أردوغان خلال مقابلة على شبكة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة قال إنّ زيارة الرئيس الإسرائيلي يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مضيفا أنّه "على استعداد للقيام بخطوات نحو إسرائيل في المجالات كافة".. الموقف التركي يتناقض مع دعوات طالما نادى أردوغان وهي مقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع معها.
روسيا والصين في مواجهة الغرب .. تحدي أم اندماح؟