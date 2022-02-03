أزمة أوكرانيا هل ينخفض التوتر أم أن الصدام حتمي؟

بوتين يتهم الغرب بقيادة واشنطن بمحاولة جر روسيا إلى الحرب وبتجاهل مخاوفها الأمنية بشأن أوكرانيا

وفرنسا لا ترى دلائل حتى الآن على أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا.. فهل تهدأ الأزمة أم أن الصدام حتمي؟

كيف يمكن قراءة قرار بايدن بإرسال قوات إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا؟

