هل تطيح "بارتي جيت" برئيس الوزراء البريطاني؟
حضور حفلات في زمن كورونا يطارد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويضع مستقبله السياسي على المحك
فهل تنجح اعتذاراته من سهام النقد حتى من داخل معسكره؟ أم ينجح معارضوه في سحب الثقة والإطاحة به؟
أزمة أوكرانيا هل ينخفض التوتر أم أن الصدام حتمي؟
بوتين يتهم الغرب بقيادة واشنطن بمحاولة جر روسيا إلى الحرب وبتجاهل مخاوفها الأمنية بشأن أوكرانيا
وفرنسا لا ترى دلائل حتى الآن على أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا.. فهل تهدأ الأزمة أم أن الصدام حتمي؟
كيف يمكن قراءة قرار بايدن بإرسال قوات إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا؟
الابتزاز الجنسي انحراف أفراد أم أزمة مجتمع؟
فضيحة الجنس مقابل النقاط لطالبة مغربية مع أستاذها أقامت الدعوة ولم تقعدها في بلادها لتكشف عن جرائم أخرى مماثلة .. ابتزاز آخر في مصر أدى لانتحار فتاة صغيرة لأنها لم تتحمل مواجهة المجتمع .. فمن المخطئ في تلك الحالة مرتكب الجريمة فقط أم أن للمجتمع وثقافته مسؤولية يجب أن يتحملها؟
لماذا تمثل حكومة عراقية منتخبة تهديد لأمن إيران القومي؟
رسالة من خامنئي لزعيم حزب الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر فيها أن التحالف الكردي مع الصدر يمثل تهديدا للأمن القومي الإيراني .. رسالة تزامنت مع زيارة لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى أربيل ولقائه بارزاني .. فلماذا اختارت إيران الأكراد للضغط عليهم؟ ولماذا تشكل حكومة منتخبة في العراق كل هذا الخطر على المصالح والأمن القومي الإيراني؟
هل تطيح "بارتي جيت" برئيس الوزراء البريطاني؟