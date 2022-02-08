ماكرون يفاوض بوتين من أجل حل الأزمة الأوكرانية
بالتوازي .. جهود دبلوماسية وحشود عسكرية .. فلمن يكون الحسم
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ماكرون يفاوض بوتين من أجل حل الأزمة الأوكرانية
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