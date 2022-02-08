.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماكرون يفاوض بوتين من أجل حل الأزمة الأوكرانية

ماكرون يفاوض بوتين من أجل حل الأزمة الأوكرانية

بانوراما

بالتوازي .. جهود دبلوماسية وحشود عسكرية .. فلمن يكون الحسم

حلقات أخرى

"ريان" براءة أدمت القلوب

الطفل ريان .. أبكي الكرة الأرضية مرتين في دقيقتين فرحا بنجاته ثم حزنا لوفاته
كيف يمكن للعالم التعافي من آثار هذه المأساة؟ وما هي الدروس المستفادة؟
وهل أصبح للجمهور اليد العليا في اختيار ما تغطيه وسائل الإعلام بفضل وسائل التواصل الاجتماعي؟

٤٢ دقيقة منذ 1 يوم

هل تطيح "بارتي جيت" برئيس الوزراء البريطاني؟

حضور حفلات في زمن كورونا يطارد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويضع مستقبله السياسي على المحك
فهل تنجح اعتذاراته من سهام النقد حتى من داخل معسكره؟ أم ينجح معارضوه في سحب الثقة والإطاحة به؟

١٢ دقيقة منذ 5 أيام

أزمة أوكرانيا هل ينخفض التوتر أم أن الصدام حتمي؟

بوتين يتهم الغرب بقيادة واشنطن بمحاولة جر روسيا إلى الحرب وبتجاهل مخاوفها الأمنية بشأن أوكرانيا
وفرنسا لا ترى دلائل حتى الآن على أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا.. فهل تهدأ الأزمة أم أن الصدام حتمي؟
كيف يمكن قراءة قرار بايدن بإرسال قوات إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا؟

٢٩ دقيقة منذ 5 أيام

الابتزاز الجنسي انحراف أفراد أم أزمة مجتمع؟

فضيحة الجنس مقابل النقاط لطالبة مغربية مع أستاذها أقامت الدعوة ولم تقعدها في بلادها لتكشف عن جرائم أخرى مماثلة .. ابتزاز آخر في مصر أدى لانتحار فتاة صغيرة لأنها لم تتحمل مواجهة المجتمع .. فمن المخطئ في تلك الحالة مرتكب الجريمة فقط أم أن للمجتمع وثقافته مسؤولية يجب أن يتحملها؟

دقيقة منذ 1 أسبوع

ماكرون يفاوض بوتين من أجل حل الأزمة الأوكرانية

0:00 0:00