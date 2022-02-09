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غزو أوكرانيا .. تهديد حقيقي أم ضغط سياسي؟

غزو أوكرانيا .. تهديد حقيقي أم ضغط سياسي؟

بانوراما

حشد العسكري الروسي فيما الدبلوماسية الغربية تتواصل وكانت آخر حلقاتها محادثات الرئيس الفرنسي مع نظيريه الروسي والأوكراني كل على حدة .. فهل النزاع حول أوكرانيا يتجه نحو تدخل عسكري أم حوار سياسي؟

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غزو أوكرانيا .. تهديد حقيقي أم ضغط سياسي؟

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