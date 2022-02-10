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احتجاجات كندا

احتجاجات كندا

بانوراما

الحكومة الكندية تطالب بتوقف التظاهرات فورا .. فيما تنتقد دول أخرى بحجة تقييد الحريات
فهل الاتهامات لاتاوا بازدواجية المعايير في محلها .. وما هي حدود الحرية وهل يجوز إيقافها إذا أثرت على أمن الدولة واقتصادها؟

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هل يمكن أن نعيش بدون فيسبوك وإنستغرام؟

زوكربيرغ يتحدى أوروبا ويهدد بوقف خدماته بسبب خلافات حول بيانات المستخدمين .. وأوروبا تقبل التحدي وتقول البدائل موجودة
فهل يمكن الاستغناء عن فيسبوك وانستغرام؟

١٢ دقيقة منذ 13 دقيقة

هل تغير الموقف الأميركي تجاه الحوثيين؟

قائد المنطقة المركزية الأميركية يعلن عن سرب طائرات f22 وتحريك المدمرة USS COLE لمواجهة ما وصفه بصواريخ الحوثي الطائشة وضرب مسيراته قبل إطلاقها ..
مدى فاعلية هذه الخطوات في مواجهة استهدفات الميليشيات للمدنيين بالإمارات والسعودية وفي الداخل اليمني عسكريا وسياسيا؟ وهل التطور الأخير في الموقف العسكري الأميركي يمكن أن يزيد الضغوط على الميليشيات للقبول بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية؟
ولماذا توسع واشنطن دورها في الحرب ضد الحوثيين؟ ضغط على إيران أم عودة إلى الحلفاء التقليديين؟

٢٢ دقيقة منذ 21 ساعة

غزو أوكرانيا .. تهديد حقيقي أم ضغط سياسي؟

حشد العسكري الروسي فيما الدبلوماسية الغربية تتواصل وكانت آخر حلقاتها محادثات الرئيس الفرنسي مع نظيريه الروسي والأوكراني كل على حدة .. فهل النزاع حول أوكرانيا يتجه نحو تدخل عسكري أم حوار سياسي؟

٢٠ دقيقة منذ 21 ساعة

ماكرون يفاوض بوتين من أجل حل الأزمة الأوكرانية

بالتوازي .. جهود دبلوماسية وحشود عسكرية .. فلمن يكون الحسم

٢٢ دقيقة منذ 1 يوم

احتجاجات كندا

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