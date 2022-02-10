احتجاجات كندا

قائد المنطقة المركزية الأميركية يعلن عن سرب طائرات f22 وتحريك المدمرة USS COLE لمواجهة ما وصفه بصواريخ الحوثي الطائشة وضرب مسيراته قبل إطلاقها ..

مدى فاعلية هذه الخطوات في مواجهة استهدفات الميليشيات للمدنيين بالإمارات والسعودية وفي الداخل اليمني عسكريا وسياسيا؟ وهل التطور الأخير في الموقف العسكري الأميركي يمكن أن يزيد الضغوط على الميليشيات للقبول بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية؟

ولماذا توسع واشنطن دورها في الحرب ضد الحوثيين؟ ضغط على إيران أم عودة إلى الحلفاء التقليديين؟