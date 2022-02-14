تأكيدات غربية: روسيا تغزو أوكرانيا خلال ساعات
على عهدة موقع بوليتكو .. بايدن يتوقع غزو روسيا لأوكرانيا بعد ثلاثة أيام .. وألمانيا ترى أن أوروبا أصبحت على حافة الحرب .. فهل تصدق التوقعات الغربية؟ أم أن لدى الروس سيناريوهات أخرى؟
هل تغير الموقف الأميركي تجاه الحوثيين؟
قائد المنطقة المركزية الأميركية يعلن عن سرب طائرات f22 وتحريك المدمرة USS COLE لمواجهة ما وصفه بصواريخ الحوثي الطائشة وضرب مسيراته قبل إطلاقها ..
مدى فاعلية هذه الخطوات في مواجهة استهدفات الميليشيات للمدنيين بالإمارات والسعودية وفي الداخل اليمني عسكريا وسياسيا؟ وهل التطور الأخير في الموقف العسكري الأميركي يمكن أن يزيد الضغوط على الميليشيات للقبول بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية؟
ولماذا توسع واشنطن دورها في الحرب ضد الحوثيين؟ ضغط على إيران أم عودة إلى الحلفاء التقليديين؟
تأكيدات غربية: روسيا تغزو أوكرانيا خلال ساعات