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سيناريوهات التدخل العسكري في أوكرانيا

سيناريوهات التدخل العسكري في أوكرانيا

بانوراما

من البر أو البحر .. بالهجوم الخاطف أم بالغزو والاجتياح .. بالقوات الروسية فقط أم باستخدام الموالين لروسيا في أوكرانيا .. عشرات السيناريوهات مطروحة توضح أشكال التدخل العسكري الممكنة في أوكرانيا .. ما أهمهما؟ وردود الفعل العسكرية المتوقعة؟

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سيناريوهات التدخل العسكري في أوكرانيا

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