بدء توليد كهرباء سد النهضة بلا اتفاق طلبته مصر والسودان

بعد أكثر من عشر سنوات من مفاوضات بلا نتائج.. إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة

فهل تكتفي القاهرة والخرطوم بتطمينات أديس آبابا؟ أم أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التعقيد؟

