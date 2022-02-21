بدء توليد كهرباء سد النهضة بلا اتفاق طلبته مصر والسودان
بعد أكثر من عشر سنوات من مفاوضات بلا نتائج.. إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة
فهل تكتفي القاهرة والخرطوم بتطمينات أديس آبابا؟ أم أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التعقيد؟
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أزمة أوكرانيا فهل تعيد الأزمة صياغة التحالفات العسكرية عالميا؟ وهل تهدد الاشتباكات بين كييف والانفصاليين بانفجار مواجهة دولية؟
٢٢ دقيقة منذ 1 ساعة
بدء توليد كهرباء سد النهضة بلا اتفاق طلبته مصر والسودان
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