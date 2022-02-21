ماكرون يسعى لقمة بين بايدن وبوتين لحل أزمة أوكرانيا
مساع فرنسية لعقد قمة أميركية روسية لحل أزمة أوكرانيا.. والكرملين لا يبدو متحمسا رغم مخاوف الانزلاق لحرب.
فهل تجاوز الطرفان نقطة العودة وأصبحت المواجهة محتومة؟ وما حجم الانقسام الشعبي الروسي على الاختيار بين دولة عظمى ورخاء معيشي
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أزمة أوكرانيا فهل تعيد الأزمة صياغة التحالفات العسكرية عالميا؟ وهل تهدد الاشتباكات بين كييف والانفصاليين بانفجار مواجهة دولية؟
٢٢ دقيقة منذ 23 ساعة
ماكرون يسعى لقمة بين بايدن وبوتين لحل أزمة أوكرانيا
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