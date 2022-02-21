.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماكرون يسعى لقمة بين بايدن وبوتين لحل أزمة أوكرانيا

ماكرون يسعى لقمة بين بايدن وبوتين لحل أزمة أوكرانيا

بانوراما

مساع فرنسية لعقد قمة أميركية روسية لحل أزمة أوكرانيا.. والكرملين لا يبدو متحمسا رغم مخاوف الانزلاق لحرب.
فهل تجاوز الطرفان نقطة العودة وأصبحت المواجهة محتومة؟ وما حجم الانقسام الشعبي الروسي على الاختيار بين دولة عظمى ورخاء معيشي

حلقات أخرى

بدء توليد كهرباء سد النهضة بلا اتفاق طلبته مصر والسودان

بعد أكثر من عشر سنوات من مفاوضات بلا نتائج.. إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة
فهل تكتفي القاهرة والخرطوم بتطمينات أديس آبابا؟ أم أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التعقيد؟

١٨ دقيقة منذ 22 ساعة

الغرب يجدد تحذيره من اجتياح روسي شامل

رئيس الوزراء البريطاني يحذر من أن بوتين يخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945
وبايدن يجتمع بمجلس الأمن القومي بشأن الأزمة.. فهل تعيد الأزمة صياغة التحالفات العسكرية عالميا؟
أزمة أوكرانيا فهل تعيد الأزمة صياغة التحالفات العسكرية عالميا؟ وهل تهدد الاشتباكات بين كييف والانفصاليين بانفجار مواجهة دولية؟

٢٢ دقيقة منذ 23 ساعة

خيارات صعبة تواجه بوتين في أوكرانيا

تصعيد بعد هدوء على الحدود الأوكرانية الروسية .. هل يمضي بوتين في مغامرته العسكرية؟ أم يستخدمها فقط للمساومة والضغط السياسي؟ وماهي خسائره إذا لم يتمكن من حسم الصراع مع كييف؟

٤٥ دقيقة منذ 4 أيام

الغرب يشكك في إعلان موسكو بدء الانسحاب

إشارات متضاربة في أزمة أوكرانيا.. روسيا تقول إنها بدأت سحب قواتها من قرب الحدود، والغرب يشكك فما مدى خطورة الموقف الآن؟ وكيف يخوض الطرفان حربا نفسية؟ وهل يتم استخدام الطاقة كسلاح؟

٣٩ دقيقة منذ 5 أيام

ماكرون يسعى لقمة بين بايدن وبوتين لحل أزمة أوكرانيا

0:00 0:00