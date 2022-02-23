بعد التدخل الروسي في أوكرانيا .. ماذا ننتظر؟
حربا عالمية ثالثة .. أم روسية أوكرانية فقط .. أم عقوبات على موسكو مع فرضها أمر واقع جديد؟
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٢٢ دقيقة منذ2 يومين
بعد التدخل الروسي في أوكرانيا .. ماذا ننتظر؟
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