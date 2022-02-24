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هل العقوبات سلاح فعال ضد روسيا؟

هل العقوبات سلاح فعال ضد روسيا؟

بانوراما

سيل من العقوبات يهطل على موسكو .. فيما روسيا ما ضية في خططها وأوكرانيا تستدعي جنودها الاحتياط وتطالب مواطنيها بمغادرة روسيا ..
فهل هذه مؤشرات على فشل سلاح العقوبات .. وهل يمكن أن يلقي بظلال سلبية على الاقتصاد العالمي؟

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هل العقوبات سلاح فعال ضد روسيا؟

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