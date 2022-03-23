التضامن ضد روسيا يعيد الروح إلى الجيوش الأوروبية فهل أيقظ بوتن العملاق الأوروبي؟

تنبأت الولايات المتحدة الأميركية بدقة ببدء الحرب في أوكرانيا، ودقت ناقوس الخطر من أن الحرب الروسية كانت وشيكة على الرغم من نفي موسكو المستمر وتشكيك أوروبا

التوقعات والتحذيرات الاميركية انطلقت مبكرا.. منذ أكتوبر الماضي أدرك الجيش الاميركي أن تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية التي كانت موسكو تقدّمها على أنها تدريبات عسكرية، "لم تكن عادية".

أُرجئ التاريخ بضعة أيام لكن الإدارة الأميركية كانت واثقة تماما من معلوماتها الاستخباراتية حتى أن مساء 23 فبراير أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الهجوم قد ينطلق "قبل انتهاء الليل".

وفي صباح 24 فبراير، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا