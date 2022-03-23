العقوبات الغربية تتجه نحو الذهب الروسي فهل تُحرم موسكو من احتياطها الأصفر؟
بينما تتواصل العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو ضد أوكرانيا، تستمر بالتزامن المساعي الأميركية من أجل فرض المزيد من العقوبات عليها، وفي أحدث تلك التحركات، أفاد مسؤولون أن مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعملون مع وزارة الخزانة من أجل محاولة حجز وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب، التي تبلغ 132 مليار دولار تقريبا بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأميركي.
هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا، ومنعها من التهرب من آثار العقوبات الأميركية التي فرضت عليها. حيث يمكن للمسؤولين الحكوميين الروس والأوليغارش استخدام احتياطيات الذهب في البلاد، عبر غسل أموال وعملات أجنبية في الأسواق غير المنظمة.
موسكو تعود للتلويح بالترسانة النووية في مواجهتها مع الغرب فهل يفعلها بوتين؟
التلويح بالخيارات النووية يعود إلى الواجهة مجددا في سياق احتدام الصراع بين موسكو وواشنطن ومن خلفها أوروبا.
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن مفهوم الأمن القومي لروسيا، ينص على استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد لوجودها. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألمح أيضا لاستخدام السلاح النووي متهما قادة الغرب بالتفكير في حرب نووية في صراعهم مع بلاده. لكل هذه التصريحات بدأت بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.
بعد الفشل في أفغانستان.. هل تغير الحرب الأوكرانية نهج الناتو؟
تعتمد أوروبا على حلف الناتو عسكريا لكن الحرب الروسية في أوكرانيا دفعتها بالإضافة إلى زيادة ميزانياتها العسكرية ، إلى زيادة مساهمتها في الحلف المكون من ثلاثين دولة بزعامة الولايات المتحدة التي تمتلك أضخم الجيوش المشاركة.
تجربة الحلف في أفغانستان، والتي استمرت نحو 20 عاما دون أن تحقق أهدافها، أثارت تساؤلات حول قدرته على إحراز نجاحات عسكرية فى المستقبل، لكن ومع استمرار التوغل العسكري الروسي في أوكرانيا، أُعيد الاعتناء بالناتو إلى الواجهة.
التضامن ضد روسيا يعيد الروح إلى الجيوش الأوروبية فهل أيقظ بوتن العملاق الأوروبي؟
أدركت أوروبا في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا حجم الخطر، واكتشفت أن لغة الدبلوماسية وخيار جذب موسكو من بوابة الحوار والوصول إلى أرضية مشتركة للتفاهم،كانا من ضمن مقترحات كثيرة وأهواء يميل إليها بعض زعماء أوروبا، ولا سيما في ألمانيا وفرنسا، ممن فتحوا خط تواصل عريضا مع الكرملين.
لكن ما حدث دفع الأوروبيين إلى الاقتناع بأن الحرب ستتعدى أوكرانيا إلى الدول المحيطة بها.
ما بعد التدخل الروسي في أوكرانيا لن يكون كما كان قبله بالنسبة لأوروبا التي تعيش أكبر صراع عسكري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
هل تتحقق النبوءات الأميركية بسقوط كييف بيد الجيش الروسي خلال الأيام القادمة؟
تنبأت الولايات المتحدة الأميركية بدقة ببدء الحرب في أوكرانيا، ودقت ناقوس الخطر من أن الحرب الروسية كانت وشيكة على الرغم من نفي موسكو المستمر وتشكيك أوروبا
التوقعات والتحذيرات الاميركية انطلقت مبكرا.. منذ أكتوبر الماضي أدرك الجيش الاميركي أن تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية التي كانت موسكو تقدّمها على أنها تدريبات عسكرية، "لم تكن عادية".
أُرجئ التاريخ بضعة أيام لكن الإدارة الأميركية كانت واثقة تماما من معلوماتها الاستخباراتية حتى أن مساء 23 فبراير أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الهجوم قد ينطلق "قبل انتهاء الليل".
وفي صباح 24 فبراير، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا
العقوبات الغربية تتجه نحو الذهب الروسي فهل تُحرم موسكو من احتياطها الأصفر؟