خطاب بايدن يطلق عاصفة من ردود الفعل الرسمية وتوضيحات من البيت الأبيض

بينما تتواصل العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو ضد أوكرانيا، تستمر بالتزامن المساعي الأميركية من أجل فرض المزيد من العقوبات عليها، وفي أحدث تلك التحركات، أفاد مسؤولون أن مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعملون مع وزارة الخزانة من أجل محاولة حجز وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب، التي تبلغ 132 مليار دولار تقريبا بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأميركي.

هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا، ومنعها من التهرب من آثار العقوبات الأميركية التي فرضت عليها. حيث يمكن للمسؤولين الحكوميين الروس والأوليغارش استخدام احتياطيات الذهب في البلاد، عبر غسل أموال وعملات أجنبية في الأسواق غير المنظمة.

