الروس والأوكران .. مفاوضات أم مناورات؟
مفاوضات السلام الأوكرانية الروسية .. طوق نجاه للطرفين أو لأحدهما؟ أم أنها جزء من مناورات الحرب العسكرية الدائرة على الأرض؟
خطاب بايدن يطلق عاصفة من ردود الفعل الرسمية وتوضيحات من البيت الأبيض
أنهى الرئيس بايدن ثلاثة أيام من الجولات الدبلوماسية في أوروبا بخطاب ناري استمر سبعة وعشرين دقيقة صب فيه الزيت على نار العلاقات المتوترة جدا بين الكرملين والبيت الأبيض.
فبايدن لم يكتف بمهاجمة بوتين فقط هذه المرة، وإنما قال إن الرئيس الروسي لا يمكن أن يبقى في السلطة.
كلام بايدن فجر موجة من الجدل فقد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها معركة بين الديمقراطية والاستبداد، بين نظام قائم على القواعد ونظام تحكمه القوة الغاشمة على حد وصفه"، وقد ربطها بالانتفاضات السابقة ضد الهيمنة السوفيتية في أوروبا الشرقية. بدوره الكرملين لم يتأخر بالرد .. قائلا إن بايدن لايمتلك الحق في تقرير بقاء بوتين بالسلطة من عدمه.
هل تطلق واشنطن أذرع إيران لمزيد من العمليات الإرهابية؟
الحديث عن اتفاق نووي جديد، أثار الجدل حول التساهل الأوروبي والأميركي تجاه إيران خلال المحادثات. فبعد قرابة عام من المفاوضات المتقطعة، محادثات فيينا تقترب من التوصل لتفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي الإيراني.. والأنباء الواردة من العاصمة النمساوية، أحيت بدورها المخاوف حول الدور الإيراني في المنطقة.
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، قال إن الاتفاق المقبل لن يعالج قضايا كسياسة إيران الإقليمية، وأنه سيتضمن رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي.
"مالي" أضاف أن الإدارة الأميركية لم تقرر بعد، شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب لكنه أكد أنه سيظل خاضعا للعقوبات.
العقوبات الغربية تتجه نحو الذهب الروسي فهل تُحرم موسكو من احتياطها الأصفر؟
بينما تتواصل العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو ضد أوكرانيا، تستمر بالتزامن المساعي الأميركية من أجل فرض المزيد من العقوبات عليها، وفي أحدث تلك التحركات، أفاد مسؤولون أن مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعملون مع وزارة الخزانة من أجل محاولة حجز وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب، التي تبلغ 132 مليار دولار تقريبا بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأميركي.
هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا، ومنعها من التهرب من آثار العقوبات الأميركية التي فرضت عليها. حيث يمكن للمسؤولين الحكوميين الروس والأوليغارش استخدام احتياطيات الذهب في البلاد، عبر غسل أموال وعملات أجنبية في الأسواق غير المنظمة.
الروس والأوكران .. مفاوضات أم مناورات؟