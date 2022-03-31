أوكرانيا.. من المخطئ؟

الأطراف الدولية وعلى رأسهم ممثلو الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسويد اعتبروا المشاروات اليمنية - اليمنية هو التجمع الأكبر منذ بدء الأزمة كما انه يمثل دعما للجهود الدولية من أجل إحلال السلام .. بل وأشادوا بخطوة التحالف لوقف النار المنفردة والمتزامنة والتي ستساعد في إحلال السلام باليمن مؤكدين أن الغائبين هم الخاسرون.. فهل تكون المشاورات بداية لحل نهائي كما ترى الأطراف الدولية؟