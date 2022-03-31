المشاورات اليمنية.. هل تكون نهاية للحرب؟
الأطراف الدولية وعلى رأسهم ممثلو الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسويد اعتبروا المشاروات اليمنية - اليمنية هو التجمع الأكبر منذ بدء الأزمة كما انه يمثل دعما للجهود الدولية من أجل إحلال السلام .. بل وأشادوا بخطوة التحالف لوقف النار المنفردة والمتزامنة والتي ستساعد في إحلال السلام باليمن مؤكدين أن الغائبين هم الخاسرون.. فهل تكون المشاورات بداية لحل نهائي كما ترى الأطراف الدولية؟
خطاب بايدن يطلق عاصفة من ردود الفعل الرسمية وتوضيحات من البيت الأبيض
أنهى الرئيس بايدن ثلاثة أيام من الجولات الدبلوماسية في أوروبا بخطاب ناري استمر سبعة وعشرين دقيقة صب فيه الزيت على نار العلاقات المتوترة جدا بين الكرملين والبيت الأبيض.
فبايدن لم يكتف بمهاجمة بوتين فقط هذه المرة، وإنما قال إن الرئيس الروسي لا يمكن أن يبقى في السلطة.
كلام بايدن فجر موجة من الجدل فقد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها معركة بين الديمقراطية والاستبداد، بين نظام قائم على القواعد ونظام تحكمه القوة الغاشمة على حد وصفه"، وقد ربطها بالانتفاضات السابقة ضد الهيمنة السوفيتية في أوروبا الشرقية. بدوره الكرملين لم يتأخر بالرد .. قائلا إن بايدن لايمتلك الحق في تقرير بقاء بوتين بالسلطة من عدمه.
المشاورات اليمنية.. هل تكون نهاية للحرب؟