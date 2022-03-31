المشاورات اليمنية.. هل تكون نهاية للحرب؟

أنهى الرئيس بايدن ثلاثة أيام من الجولات الدبلوماسية في أوروبا بخطاب ناري استمر سبعة وعشرين دقيقة صب فيه الزيت على نار العلاقات المتوترة جدا بين الكرملين والبيت الأبيض.

فبايدن لم يكتف بمهاجمة بوتين فقط هذه المرة، وإنما قال إن الرئيس الروسي لا يمكن أن يبقى في السلطة.

كلام بايدن فجر موجة من الجدل فقد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها معركة بين الديمقراطية والاستبداد، بين نظام قائم على القواعد ونظام تحكمه القوة الغاشمة على حد وصفه"، وقد ربطها بالانتفاضات السابقة ضد الهيمنة السوفيتية في أوروبا الشرقية. بدوره الكرملين لم يتأخر بالرد .. قائلا إن بايدن لايمتلك الحق في تقرير بقاء بوتين بالسلطة من عدمه.

