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فظائع في بلدة بوتشا الأوكرانية .. فهل تثبت التحقيقات مسؤولية موسكو؟

فظائع في بلدة بوتشا الأوكرانية .. فهل تثبت التحقيقات مسؤولية موسكو؟

بانوراما

مذبحة في بوتشا .. نحو ثلاثمئة مدني من سكان البلدة الواقعة على أطراف كييف قضوا في معركة فرضت عليهم
الصور القادمة من بوتشا أثارت عاصفة من الجدل بدأت في وسائل التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى أرفع مستويات القيادات السياسية الدولية.
أوكرانيا اتهمت القوات الروسية بارتكاب "مذبحة" ونفت وزارة الدفاع الروسية على الفور.

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و تقرر إبقاؤه طليقا أثناء التحقيق
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