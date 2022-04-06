فظائع في بلدة بوتشا الأوكرانية .. فهل تثبت التحقيقات مسؤولية موسكو؟

في سابقة هي الأولى بعد الثورة التونسية يحقق القضاء التونسي مع رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

الغنوشي مَثُل قبل أيام أمام اللجنة المختصة في قضايا الإرهاب بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

و تقرر إبقاؤه طليقا أثناء التحقيق

القضاء التونسي الذي كان من المقرر أن يستكمل التحقيق مع الغنوشي اليوم، عاد وأجل الجلسة إلى أجل غير مسمى فهل مورست ضغوطات خارجية لحماية زعيم النهضة؟

