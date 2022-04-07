سعيّد يرد على بيان أردوغان تونس ليست ولاية عثمانية.. والخارجية تستدعي السفير التركي
غضب تونسي من الرئيس التركي عبرت عنه السلطات باستدعاء السفير التركي لديها احتجاجا على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان
الخارجية التونسية اعتبرت تصريحات أردوغان تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض مع الروابط التي تجمع البلدين والاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.
كما شددت الخارجية على أن تونس تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها
ائتلاف الحكومة الإسرائيلية يخسر أغلبيته ونتنياهو ينتهز الفرصة
في تطور وصف بالدراماتيكي أعلنت "عيديت سيلمان " رئيسة الائتلاف الحكومي الاسرائيلي انسحابها من الائتلاف
ودعت عضوة حزب " يمينا" الذي يرأسه رئيس الحكومة نفتالي بينيت دعته إلى تشكيل حكومة يمينية بديلة. وبانسحابها فقد الائتلاف الحكومي الأغلبية البرلمانية، ما يهدد بقاءه. السبب المباشر لانسحاب سيلمان هو رفض وزير الصحة كسر قرار المحكمة العليا ومنع إدخال مأكولات تمس بقدسية عيد الفصح اليهودي الى المستشفيات الاسرائيلية ما اعتبرته إضرارا بالهوية.
تأجيل جلسة التحقيق مع الغنوشي في قضايا تتعلق بالإرهاب.. فما هي أسباب التأجيل ؟
في سابقة هي الأولى بعد الثورة التونسية يحقق القضاء التونسي مع رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
الغنوشي مَثُل قبل أيام أمام اللجنة المختصة في قضايا الإرهاب بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
و تقرر إبقاؤه طليقا أثناء التحقيق
القضاء التونسي الذي كان من المقرر أن يستكمل التحقيق مع الغنوشي اليوم، عاد وأجل الجلسة إلى أجل غير مسمى فهل مورست ضغوطات خارجية لحماية زعيم النهضة؟
فظائع في بلدة بوتشا الأوكرانية .. فهل تثبت التحقيقات مسؤولية موسكو؟
مذبحة في بوتشا .. نحو ثلاثمئة مدني من سكان البلدة الواقعة على أطراف كييف قضوا في معركة فرضت عليهم
الصور القادمة من بوتشا أثارت عاصفة من الجدل بدأت في وسائل التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى أرفع مستويات القيادات السياسية الدولية.
أوكرانيا اتهمت القوات الروسية بارتكاب "مذبحة" ونفت وزارة الدفاع الروسية على الفور.
انسحاب تكتيكي أم إعلان هزيمة؟
انسحابات روسية متتالية من مدن ومناطق مختلفة في أوكرانيا وخاصة مناطق الشمال مثل محيط العاصمة كييف ومدينة تشريهيف ..
فهل هذه الانسحابات إعلان هزيمة أمام أوكرانيا .. أم إعادة انتشار للجيش الروسي مع تطوير الأسلوب القتالي أو تغييرات استراتيجية أو تكتيكية في المعركة؟
سعيّد يرد على بيان أردوغان تونس ليست ولاية عثمانية.. والخارجية تستدعي السفير التركي