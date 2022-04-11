تحضيرات لمعارك شرسة شرق أوكرانيا فمن سيحسمها؟ وهل تتنازل كييف عنها لقاء وقف الحرب؟
الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا هو الهاجس الذي يشغل بالَ كييف والغرب من خلفها .. لكنّ التوصل لاتفاق يوقف الحرب قد يجبرهم على تقديم بعض التنازلات..
الوضع العسكري يكشف سعي موسكو لإعادة لمّ الشمل شرق البلاد والهجومِ على إقليم دونباس ، فانسحابُها من المدن الأوكرانية اعتُبر هزيمة لها ، ما يدفعها للتركيز على إحراز نصر في دونيتسك ولوغانسك .
موسكو بدأت حملتها الإعلامية باتهام كييف بالتحضير لارتكاب مجازر جماعية في لوغانسك وسط حُمى تبادل الاتهامات وتحميلِ المسؤوليات عن "مجازر وجرائم حرب" تُرتكب في القتال وفي المعارك الجارية بين القوات الروسية والأوكرانية.
مسلسل الإختيار يُدرج في حلقاته تسريبات واقعية من حقبة حكم الإخوان لمصر
يواصلُ مسلسل الاختيار في جزئهِ الثالث بثَّ تسريبات حصرية خطيرة تعيد للواجهة أحداثَ فترة حكم الإخوان في مصر قبل رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.
لأول مرة أدلةٌ وَثّقت فترة مهمة في تاريخِ مِصر الحديث منذ تولي جماعة الإخوان الحكمَ وسعي قياداتِها للسيطرة على مفاصل الدولة .
مسلسل "الاختيار 3" يكشفُ في إحدى حلقاتِه كيف تحدّث الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بثقةٍ عن فوزهِ بالانتخابات حتى قبل إعلان النتيجة
مُطالبا بعدم تغييرها حتى لا يتم إضرامُ النيران في البلاد وفق قوله.
انفراج في الملف اليمني.. هادي ينقل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي يتولى شؤون البلاد
بعد 10 سنوات من توليه منصب الرئيس اليمني، تخلى عبدربه منصور هادي، عن السلطة ونقل كامل صلاحياته وصلاحيات نائبه المقال الفريق علي محسن الأحمر إلى مجلس قيادة.
بالمقابل رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي وأكدت السعودية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من ممارسة مهامه.
سعيّد يرد على بيان أردوغان تونس ليست ولاية عثمانية.. والخارجية تستدعي السفير التركي
غضب تونسي من الرئيس التركي عبرت عنه السلطات باستدعاء السفير التركي لديها احتجاجا على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان
الخارجية التونسية اعتبرت تصريحات أردوغان تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض مع الروابط التي تجمع البلدين والاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.
كما شددت الخارجية على أن تونس تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها
ائتلاف الحكومة الإسرائيلية يخسر أغلبيته ونتنياهو ينتهز الفرصة
في تطور وصف بالدراماتيكي أعلنت "عيديت سيلمان " رئيسة الائتلاف الحكومي الاسرائيلي انسحابها من الائتلاف
ودعت عضوة حزب " يمينا" الذي يرأسه رئيس الحكومة نفتالي بينيت دعته إلى تشكيل حكومة يمينية بديلة. وبانسحابها فقد الائتلاف الحكومي الأغلبية البرلمانية، ما يهدد بقاءه. السبب المباشر لانسحاب سيلمان هو رفض وزير الصحة كسر قرار المحكمة العليا ومنع إدخال مأكولات تمس بقدسية عيد الفصح اليهودي الى المستشفيات الاسرائيلية ما اعتبرته إضرارا بالهوية.
تحضيرات لمعارك شرسة شرق أوكرانيا فمن سيحسمها؟ وهل تتنازل كييف عنها لقاء وقف الحرب؟