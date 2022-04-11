تحضيرات لمعارك شرسة شرق أوكرانيا فمن سيحسمها؟ وهل تتنازل كييف عنها لقاء وقف الحرب؟

الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا هو الهاجس الذي يشغل بالَ كييف والغرب من خلفها .. لكنّ التوصل لاتفاق يوقف الحرب قد يجبرهم على تقديم بعض التنازلات..

الوضع العسكري يكشف سعي موسكو لإعادة لمّ الشمل شرق البلاد والهجومِ على إقليم دونباس ، فانسحابُها من المدن الأوكرانية اعتُبر هزيمة لها ، ما يدفعها للتركيز على إحراز نصر في دونيتسك ولوغانسك .

موسكو بدأت حملتها الإعلامية باتهام كييف بالتحضير لارتكاب مجازر جماعية في لوغانسك وسط حُمى تبادل الاتهامات وتحميلِ المسؤوليات عن "مجازر وجرائم حرب" تُرتكب في القتال وفي المعارك الجارية بين القوات الروسية والأوكرانية.