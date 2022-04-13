هل ما حدث في أوكرانيا جريمة إبادة جماعية؟
استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى مصطلح "الإبادة الجماعية" لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتّهاماً للجيش الروسي، الذي يواصل عمليته العسكرية في أوكرانيا.
وقال بايدن إنه أصبح من الواضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيا. مشيرا إلى أنه سيطلب من المحامين أن يقرروا دوليا ما إذا كان ( ما جرى في اوكرانيا) مؤهلا لهذا الوصف أم لا، ولكنه عاد وأكد أنه يعتبر ما حدث جريمة إبادة جماعية .
المفارقة أن بايدن بنفسه كان قد صرح سابقا أنه لا يعتقد أن تصرفات روسيا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما قال مسؤولو الحكومة الأوكرانية، بل كانت "جرائم حرب".
فماذا تعني الإبادة الجماعية في القانون الدولي .. وهل حدثت مثل تلك الجرائم في أوكرانيا .. وما هي التداعيات في كل الأحوال؟
تحضيرات لمعارك شرسة شرق أوكرانيا فمن سيحسمها؟ وهل تتنازل كييف عنها لقاء وقف الحرب؟
الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا هو الهاجس الذي يشغل بالَ كييف والغرب من خلفها .. لكنّ التوصل لاتفاق يوقف الحرب قد يجبرهم على تقديم بعض التنازلات..
الوضع العسكري يكشف سعي موسكو لإعادة لمّ الشمل شرق البلاد والهجومِ على إقليم دونباس ، فانسحابُها من المدن الأوكرانية اعتُبر هزيمة لها ، ما يدفعها للتركيز على إحراز نصر في دونيتسك ولوغانسك .
موسكو بدأت حملتها الإعلامية باتهام كييف بالتحضير لارتكاب مجازر جماعية في لوغانسك وسط حُمى تبادل الاتهامات وتحميلِ المسؤوليات عن "مجازر وجرائم حرب" تُرتكب في القتال وفي المعارك الجارية بين القوات الروسية والأوكرانية.
مسلسل الإختيار يُدرج في حلقاته تسريبات واقعية من حقبة حكم الإخوان لمصر
يواصلُ مسلسل الاختيار في جزئهِ الثالث بثَّ تسريبات حصرية خطيرة تعيد للواجهة أحداثَ فترة حكم الإخوان في مصر قبل رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.
لأول مرة أدلةٌ وَثّقت فترة مهمة في تاريخِ مِصر الحديث منذ تولي جماعة الإخوان الحكمَ وسعي قياداتِها للسيطرة على مفاصل الدولة .
مسلسل "الاختيار 3" يكشفُ في إحدى حلقاتِه كيف تحدّث الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بثقةٍ عن فوزهِ بالانتخابات حتى قبل إعلان النتيجة
مُطالبا بعدم تغييرها حتى لا يتم إضرامُ النيران في البلاد وفق قوله.
انفراج في الملف اليمني.. هادي ينقل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي يتولى شؤون البلاد
بعد 10 سنوات من توليه منصب الرئيس اليمني، تخلى عبدربه منصور هادي، عن السلطة ونقل كامل صلاحياته وصلاحيات نائبه المقال الفريق علي محسن الأحمر إلى مجلس قيادة.
بالمقابل رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي وأكدت السعودية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من ممارسة مهامه.
هل ما حدث في أوكرانيا جريمة إبادة جماعية؟