انتخابات فرنسية بنكهة عالمية

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى مصطلح "الإبادة الجماعية" لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتّهاماً للجيش الروسي، الذي يواصل عمليته العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن إنه أصبح من الواضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيا. مشيرا إلى أنه سيطلب من المحامين أن يقرروا دوليا ما إذا كان ( ما جرى في اوكرانيا) مؤهلا لهذا الوصف أم لا، ولكنه عاد وأكد أنه يعتبر ما حدث جريمة إبادة جماعية .

المفارقة أن بايدن بنفسه كان قد صرح سابقا أنه لا يعتقد أن تصرفات روسيا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما قال مسؤولو الحكومة الأوكرانية، بل كانت "جرائم حرب".

فماذا تعني الإبادة الجماعية في القانون الدولي .. وهل حدثت مثل تلك الجرائم في أوكرانيا .. وما هي التداعيات في كل الأحوال؟

