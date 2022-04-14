انتخابات فرنسية بنكهة عالمية
ماري لوبن منافسة ماكرون في السباق الرئاسي .. ماذا بعد تصريحاتها المناهضة للناتو والمهادنة لبوتين .. هل يمكن أن تتسبب نتائج الانتخابات الفرنسية في انقسام الموقف الغربي من الحرب في أوكرانيا والنظرة للناتو؟
هل ما حدث في أوكرانيا جريمة إبادة جماعية؟
استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى مصطلح "الإبادة الجماعية" لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتّهاماً للجيش الروسي، الذي يواصل عمليته العسكرية في أوكرانيا.
وقال بايدن إنه أصبح من الواضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيا. مشيرا إلى أنه سيطلب من المحامين أن يقرروا دوليا ما إذا كان ( ما جرى في اوكرانيا) مؤهلا لهذا الوصف أم لا، ولكنه عاد وأكد أنه يعتبر ما حدث جريمة إبادة جماعية .
المفارقة أن بايدن بنفسه كان قد صرح سابقا أنه لا يعتقد أن تصرفات روسيا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما قال مسؤولو الحكومة الأوكرانية، بل كانت "جرائم حرب".
فماذا تعني الإبادة الجماعية في القانون الدولي .. وهل حدثت مثل تلك الجرائم في أوكرانيا .. وما هي التداعيات في كل الأحوال؟
تحضيرات لمعارك شرسة شرق أوكرانيا فمن سيحسمها؟ وهل تتنازل كييف عنها لقاء وقف الحرب؟
الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا هو الهاجس الذي يشغل بالَ كييف والغرب من خلفها .. لكنّ التوصل لاتفاق يوقف الحرب قد يجبرهم على تقديم بعض التنازلات..
الوضع العسكري يكشف سعي موسكو لإعادة لمّ الشمل شرق البلاد والهجومِ على إقليم دونباس ، فانسحابُها من المدن الأوكرانية اعتُبر هزيمة لها ، ما يدفعها للتركيز على إحراز نصر في دونيتسك ولوغانسك .
موسكو بدأت حملتها الإعلامية باتهام كييف بالتحضير لارتكاب مجازر جماعية في لوغانسك وسط حُمى تبادل الاتهامات وتحميلِ المسؤوليات عن "مجازر وجرائم حرب" تُرتكب في القتال وفي المعارك الجارية بين القوات الروسية والأوكرانية.
انتخابات فرنسية بنكهة عالمية