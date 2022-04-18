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معركة ماريوبول

معركة ماريوبول

بانوراما

مدينة "ماريوبول" لماذا تمثل رقما صعبا في المعادلة الروسية الأوكرانية؟ وماذا يمكن أن يحدث بعد انتهاء المهلة الروسية الممنوحة لعناصر الجيش الأوكراني بالمدينة للاستسلام؟

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وقال بايدن إنه أصبح من الواضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيا. مشيرا إلى أنه سيطلب من المحامين أن يقرروا دوليا ما إذا كان ( ما جرى في اوكرانيا) مؤهلا لهذا الوصف أم لا، ولكنه عاد وأكد أنه يعتبر ما حدث جريمة إبادة جماعية .
المفارقة أن بايدن بنفسه كان قد صرح سابقا أنه لا يعتقد أن تصرفات روسيا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما قال مسؤولو الحكومة الأوكرانية، بل كانت "جرائم حرب".
فماذا تعني الإبادة الجماعية في القانون الدولي .. وهل حدثت مثل تلك الجرائم في أوكرانيا .. وما هي التداعيات في كل الأحوال؟

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معركة ماريوبول

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