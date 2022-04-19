معركة الحسم في شرق أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر ان بلاده تقوم بمرحلة جديدة من العملية العسكرية في أوكرانيا فيما ووزير الدفاع الروسي أكد أنه جيشه يتحرك لتحقيق هدف تحرير الشرق الأوكراني .. زيلينسكي حذر العالم من احتمال أن يلجأ بوتين للسلاح النووي في معركته الجديدة فيما أكدت المصادر الغربية أن هناك حشد روسي لغزو شرق أوكرانيا .. ومن بين هذه المصادر النيويورك تايمز التي قالت إن المعركة بدأت بالفعل من أمس وأطلقت عليها معركة الحسم ..
فهل بدأت بالفعل معركة الحسم الروسية شرق أوكرانيا؟ وهل نحن بصدد اجتياح وشيك للمناطق الشرقية في الجارة الروسية؟
مسلسل اجتماعي يثير جدلا دينيا في مصر
الأزهر يصدر بيانا شديد اللهجة يتضمن هجوما عنيفا على الدراما الرمضانية التي تستهدف الموضوعات الدينية والفقهية في إشارة واضحة لمسلسل "فاتن أمل حربي" الذي ينتقد قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالمرأة والطلاق .. البيان الأزهري يزيد حالة الجدل في المجتمع حول المسلسل وهل هو بالفعل يمس الدين والفقه .. أم أن الجدل الذي يثيره المسلسل يأتي في إطار حرية التعبير؟
معركة الحسم في شرق أوكرانيا