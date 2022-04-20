دراما في مواجهة داعش

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر ان بلاده تقوم بمرحلة جديدة من العملية العسكرية في أوكرانيا فيما ووزير الدفاع الروسي أكد أنه جيشه يتحرك لتحقيق هدف تحرير الشرق الأوكراني .. زيلينسكي حذر العالم من احتمال أن يلجأ بوتين للسلاح النووي في معركته الجديدة فيما أكدت المصادر الغربية أن هناك حشد روسي لغزو شرق أوكرانيا .. ومن بين هذه المصادر النيويورك تايمز التي قالت إن المعركة بدأت بالفعل من أمس وأطلقت عليها معركة الحسم ..

فهل بدأت بالفعل معركة الحسم الروسية شرق أوكرانيا؟ وهل نحن بصدد اجتياح وشيك للمناطق الشرقية في الجارة الروسية؟

