مسلسل الاختيار 3 إلى الواجهة مجددا

المسلسل المصري "الاختيار 3" يعود إلى الواجهة مجددا مع تسريبات جديدة للرئيس المصري السابق محمد مرسي

التسجيل المسرب فتح الباب للحديث حول ما وصف بتلوّن البعض سياسيا

شخصيات بارزة اتهمت بتوددها للإخوان إبان حكم الحركة لمصر

من باب الانتهازية السياسية والمصالح الاقتصادية كما وصفوا

لكن خروج الإخوان من السلطة في مصر وإسقاط حكم مرسي أدى لظهور شعار " أنا مش إخوان" أطلقه المتعاملون مع الحركة في محاولة للتبرؤ منها بعد سقوطها

ولتبدأ حينها التساؤلات ..فما مدى أهمية هذه التسريبات و ما تأثيراتها الآن و مستقبلا على الداخل المصري ؟

