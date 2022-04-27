روسيا وأوروبا .. معركة الطاقة
ماذا يعني قطع امدادات الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا؟ وهل ستخضع البلدان لشروط موسكو وتدفع بالروبل وتتبعهما بقية دول أوروبا؟ أم أن الخطوة ستدفع أوروبا للإسراع بإيجاد بدائل؟
وزير الدفاع الأميركي يعلنها صراحة نريد روسيا ضعيفة
وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين التقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في كييف لكن المفاجأة فجرها
وزير الدفاع لويد أوستن من الحدود الأوكرانية البولندية حين قال صراحة إن أميركا تريد إضعاف روسيا حتى لا تكرر حربها على أوكرانيا مع بلد آخر في المستقبل
السياق التأديبي للكرملين والذي بدا في تصريحات وزير الدفاع الاميركي مضى إلى اعتبار أن احتمال انتصار أوكرانيا في الحرب وارد إذا تم دعم كييف بالسلاح المناسب.
ماكرون سيدا للإليزيه الجديد.. فهل ينجح ماكرون في ولايته الجديدة رئيسا لفرنسا؟
ماكرون سيدا للإليزيه لولاية ثانية .. الطريق لم يكن مفروشا بالورود وقادم الأيام تحمل تحديات كثيرة للرئيس الفرنسي منها الداخلي ومنها الخارجي
ولكن، عليه أولا أن يعلن عن التشكيلة الحكومية التي ستكون من أولوياتها تأمين غالبية برلمانية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه ماكرون في العهدة الثانية، وقف تدهور القدرة الشرائية لدى الفرنسيين،
بالإضافة إلى مشروع تعديل قوانين التقاعد وزيادة سنوات العمل
مسلسل الاختيار 3 إلى الواجهة مجددا
المسلسل المصري "الاختيار 3" يعود إلى الواجهة مجددا مع تسريبات جديدة للرئيس المصري السابق محمد مرسي
التسجيل المسرب فتح الباب للحديث حول ما وصف بتلوّن البعض سياسيا
شخصيات بارزة اتهمت بتوددها للإخوان إبان حكم الحركة لمصر
من باب الانتهازية السياسية والمصالح الاقتصادية كما وصفوا
لكن خروج الإخوان من السلطة في مصر وإسقاط حكم مرسي أدى لظهور شعار " أنا مش إخوان" أطلقه المتعاملون مع الحركة في محاولة للتبرؤ منها بعد سقوطها
ولتبدأ حينها التساؤلات ..فما مدى أهمية هذه التسريبات و ما تأثيراتها الآن و مستقبلا على الداخل المصري ؟
روسيا وأوروبا .. معركة الطاقة