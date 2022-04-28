داعش تنظيم ميت أم فكرة مستمرة؟

ماكرون سيدا للإليزيه لولاية ثانية .. الطريق لم يكن مفروشا بالورود وقادم الأيام تحمل تحديات كثيرة للرئيس الفرنسي منها الداخلي ومنها الخارجي

ولكن، عليه أولا أن يعلن عن التشكيلة الحكومية التي ستكون من أولوياتها تأمين غالبية برلمانية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ولعل من أبرز التحديات التي تواجه ماكرون في العهدة الثانية، وقف تدهور القدرة الشرائية لدى الفرنسيين،

بالإضافة إلى مشروع تعديل قوانين التقاعد وزيادة سنوات العمل

