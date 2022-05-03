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أزمة روسية إسرائيلية بسبب هتلر

أزمة روسية إسرائيلية بسبب هتلر

بانوراما

الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي بعد إشارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن هتلر من أصول يهودية

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وزير الدفاع الأميركي يعلنها صراحة نريد روسيا ضعيفة

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين التقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في كييف لكن المفاجأة فجرها
وزير الدفاع لويد أوستن من الحدود الأوكرانية البولندية حين قال صراحة إن أميركا تريد إضعاف روسيا حتى لا تكرر حربها على أوكرانيا مع بلد آخر في المستقبل
السياق التأديبي للكرملين والذي بدا في تصريحات وزير الدفاع الاميركي مضى إلى اعتبار أن احتمال انتصار أوكرانيا في الحرب وارد إذا تم دعم كييف بالسلاح المناسب.

١٥ دقيقة منذ 1 أسبوع

أزمة روسية إسرائيلية بسبب هتلر

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