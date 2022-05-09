.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طالبان تفرض قيودا على النساء مجدداً وتعيد الزمن للوراء

طالبان تفرض قيودا على النساء مجدداً وتعيد الزمن للوراء

بانوراما

طالبان تفرض قيودا على النساء مجدداً وتعيد الزمن للوراء
مسلسل إبعاد الأفغانيات عن الحياة العامة ما زال مستمرا
فهل ستعود المرأة الأفغانية حبيسة منزلها؟
كيف يمكن خلق بيئة آمنة للنساء الأفغانيات والتصدي لمحاولات طالبان لخنق المرأة؟
ما هي وسائل الدعم المطلوبة دوليا وأمميا.. هل بالشجب والتنديد والاستنكار فقط أمام هكذا تطور؟!

حلقات أخرى

عشية عيد النصر الروسي.. عواصم غربية وكييف تحديدا تنتظر هذا التاريخ

عشية عيد النصر الروسي.. عواصم غربية وكييف تحديدا تنتظر هذا التاريخ
لمعرفة ماذا يدور في عقل الرئيس بوتين؟
هل سيعلن سيد الكرملين التعبئة لحرب أوسع في أوكرانيا أم سيخيب توقعات الغرب
وماذا لو صحّت التكهنات وتحول الاحتفال بيوم النصر إلى يوم إعلان للحرب؟

٢٣ دقيقة منذ 50 دقيقة

قرصان الكاريبي "معنّف" من زوجته

عنف أسري يقود جوني ديب وطليقته آمبر هيرد إلى محاكمات علنية .. ضرب وتعذيب واتهامات متبادلة .. فمن منهما العنيف ومن منهما المعنّف؟ وهل يعود النجم العالمي إلى شاشات السينما إذا ثبتت براءته؟

١٣ دقيقة منذ2 يومين

عفو رئاسي في سوريا ولكن!

فقدان تام للذاكرة .. وأمراض عقلية ونفسية .. أبرز ما يعاني منه المعتقلون المفرج عنهم في سوريا بعفو رئاسي .. لماذا أعفى الأسد عنهم؟ درس لمن هم خارج السجون ؟ أم تغطية لتداعيات مجزرة التضامن؟

٣١ دقيقة منذ2 يومين

نحو جمهورية جديدة .. لجنة رئاسية لإدارة حوار وطني تونسي محدود

نحو جمهورية جديدة .. لجنة رئاسية لإدارة حوار وطني تونسي محدود .. اتحاد الشغل يدعو لتوسيع المشاركة فيه والدستوري الحر يتوعد.. فهل تنجح قرارات سعيّد بإخراج تونس من أزمتها؟

٤٣ دقيقة منذ 5 أيام

طالبان تفرض قيودا على النساء مجدداً وتعيد الزمن للوراء

0:00 0:00