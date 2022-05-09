طالبان تفرض قيودا على النساء مجدداً وتعيد الزمن للوراء
طالبان تفرض قيودا على النساء مجدداً وتعيد الزمن للوراء
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٢٣ دقيقة منذ 50 دقيقة
طالبان تفرض قيودا على النساء مجدداً وتعيد الزمن للوراء
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