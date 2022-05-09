طالبان تفرض قيودا على النساء مجدداً وتعيد الزمن للوراء

مسلسل إبعاد الأفغانيات عن الحياة العامة ما زال مستمرا

فهل ستعود المرأة الأفغانية حبيسة منزلها؟

كيف يمكن خلق بيئة آمنة للنساء الأفغانيات والتصدي لمحاولات طالبان لخنق المرأة؟

ما هي وسائل الدعم المطلوبة دوليا وأمميا.. هل بالشجب والتنديد والاستنكار فقط أمام هكذا تطور؟!

