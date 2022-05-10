برقع طالبان
لماذا تراجعت طالبان عن وعودها خاصة فيما يتعلق بالمرأة؟ وماذا يعني قرار فرض البرقع؟
التزام ديني أم حيلة سياسية؟
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برقع طالبان
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