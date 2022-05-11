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ملتقى الأديان بالرياض

ملتقى الأديان بالرياض

بانوراما

ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان ينطلق من الرياض، ويؤكد على تعزيز التفاهم والتسامح .. بمشاركة قادة مسلمون ومسيحيون ويهود وبوذيون وهندوس .. وكيف تستفيد البشرية من وراء هذه النوعية من اللقاءات؟

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ملتقى الأديان بالرياض

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