ملتقى الأديان بالرياض
ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان ينطلق من الرياض، ويؤكد على تعزيز التفاهم والتسامح .. بمشاركة قادة مسلمون ومسيحيون ويهود وبوذيون وهندوس .. وكيف تستفيد البشرية من وراء هذه النوعية من اللقاءات؟
حلقات أخرى
غارات إيرانية على شمال العراق .. لماذا؟
إيران تعلن عبر وكالة شبه رسمية لها أنها قصفت ما وصفته بمواقع الإرهابيين "الأكراد" شمال العراق .. استهداف منقطة شمال العراق وقع في مارس الماضي ولكن كانت حجة طهران وقتها قصف مواقع إسرائيلية وهو ما نفاه الأكراد ..
فما هي حقيقة الهجمات الإيرانية على الشمال العراقي؟ وماذا تريد طهران من بغداد؟
٢٨ دقيقة منذ 1 ساعة
ملتقى الأديان بالرياض
0:00 0:00