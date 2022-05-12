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العملات الرقمية .. تراجع أم نهاية؟

العملات الرقمية .. تراجع أم نهاية؟

بانوراما

انخفاضات تاريخية لبيتكوين تعيده عامين إلى الوراء وتفقده ثلث مكاسبه .. انعكاس للاضطرابات العالمية أم تراجع عن الافتراضية الرقمية لصالح الواقعية التقليدية؟

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