العملات الرقمية .. تراجع أم نهاية؟
انخفاضات تاريخية لبيتكوين تعيده عامين إلى الوراء وتفقده ثلث مكاسبه .. انعكاس للاضطرابات العالمية أم تراجع عن الافتراضية الرقمية لصالح الواقعية التقليدية؟
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غارات إيرانية على شمال العراق .. لماذا؟
إيران تعلن عبر وكالة شبه رسمية لها أنها قصفت ما وصفته بمواقع الإرهابيين "الأكراد" شمال العراق .. استهداف منقطة شمال العراق وقع في مارس الماضي ولكن كانت حجة طهران وقتها قصف مواقع إسرائيلية وهو ما نفاه الأكراد ..
فما هي حقيقة الهجمات الإيرانية على الشمال العراقي؟ وماذا تريد طهران من بغداد؟
٢٨ دقيقة منذ 1 يوم
العملات الرقمية .. تراجع أم نهاية؟
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